Göktepe-2'de sondaj çalışmaları başladı! Bakan Bayraktar duyurdu | Karadeniz'den yeni müjdeler yolda

Son dakika haberine göre Karadeniz'de doğal gaz ve petrol arama çalışmaları devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Fatih sondaj gemisinin Sakarya Gaz Sahası'ndaki Göktepe-2 kuyusunda sondaj çalışmalarına başladığını duyurdu.

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