Eylem Tok ve katil oğlu için kırmızı bülten çıkarıldı! Eyüpsultan'daki kaza hakkında flaş gelişme...

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde ehliyetsiz kullandığı araçla bir kişinin ölümüne dört kişinin yaralanmasına sebep olan kazanın sürücüsü firari T.C, ve olay sonrası onu yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

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