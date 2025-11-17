17 Kasım 2025, Pazartesi

MSB Bakanı açıkladı: Kara kutunun çözüm tarihi belli oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.11.2025 20:55
Güncelleme:17.11.2025 20:57
Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait C-130 tipi askeri kargo uçağı, 11 Kasım’da Gürcistan–Azerbaycan sınırına yaklaşık 5 kilometre mesafedeki Gürcistan’ın Kakheti bölgesinde düşmüş, kazada 20 asker şehit olmuştu. Facianın ardından kara kutunun çözümüne ilişkin Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’den açıklama geldi. Güler, kara kutunun çözülmesi ve ilk bulgulara ulaşılmasının yaklaşık 2 ay süreceğini belirtti.
