MSB Bakanı açıkladı: Kara kutunun çözüm tarihi belli oldu
Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait C-130 tipi askeri kargo uçağı, 11 Kasım’da Gürcistan–Azerbaycan sınırına yaklaşık 5 kilometre mesafedeki Gürcistan’ın Kakheti bölgesinde düşmüş, kazada 20 asker şehit olmuştu. Facianın ardından kara kutunun çözümüne ilişkin Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’den açıklama geldi. Güler, kara kutunun çözülmesi ve ilk bulgulara ulaşılmasının yaklaşık 2 ay süreceğini belirtti.