15 Mayıs 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları MSB açıkladı! 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB açıkladı! 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.05.2021 13:11
Güncelleme:15.05.2021 13:17
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Teröristleri kendi inlerine gömmeye devam ediyoruz! Pençe-Şimşek operasyonunun icra edildiği Irak kuzeyindeki Metina’da tespit edilen 3 PKK’lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız" ifadeleri kullanıldı.
İsrail'in sivil katliamı! Bölgede son durum ne?
İsrail'in sivil katliamı! Bölgede son durum ne?
Tam kapanma sonrası İstanbul'a göç olur mu?
Tam kapanma sonrası İstanbul'a göç olur mu?
Ramazan Bayramı'nı neden hedef aldı?
Ramazan Bayramı'nı neden hedef aldı?
3 aşamalı normalleşme planı!
3 aşamalı normalleşme planı!
Tam kapanmada pazar yerleri bugün açık!
Tam kapanmada pazar yerleri bugün açık!
Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık!
Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık!
Ali Babacan'ın ihanet itirafı!
Ali Babacan'ın ihanet itirafı!
Terör devleti İsrail’in sivil katliamı!
Terör devleti İsrail’in sivil katliamı!
Yüz yüze eğitim başlayacak mı?
Yüz yüze eğitim başlayacak mı?
Kontrollü normalleşme nasıl olacak?
Kontrollü normalleşme nasıl olacak?
Dikkat! Kitle bağışıklığı için tarih verildi
Dikkat! Kitle bağışıklığı için tarih verildi
Ali Babacan'ın ihanetinde yeni perde!
Ali Babacan'ın ihanetinde yeni perde!
Daha Fazla Video Göster