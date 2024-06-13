MOSSAD’ın Avrupa hücresi çökertildi

İsrail İstihbarat servisi Mossad'ın Türkiye'deki ajanlarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarla adından söz ettiren Milli İstihbarat Teşkilatı, bu sefer Mossad'ın Almanya başta olmak üzere, Gürcistan ve Türkiye'de casusluk yapan şebekesini çökertti. Liderliğini sigorta şirketi sahibi Ahmet Ersin Tumlucalı'nın yaptığı 9 kişilik casusluk şebekesinin, Avrupa'nın dört bir tarafında Mossad'ın hedefindeki yabancı vatandaşları takip edip fotoğrafladığı ortaya çıktı.

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