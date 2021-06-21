Moldova Gagavuz Özerk Bölgesi Valisi Irına Vlah : Türkiye Gagavuzya'da hastane ve okullar yaptı

Moldova Gagavuz Özerk Bölgesi Valisi Irına Vlah katıldığı Antalya Diplomasi Forumunda, Türkiye Moldova ilişkilerini değerlendirdi. İki ülke arasında ortak bir tarih olduğuna vurgu yapan Vlah, , Türkiye ve Moldova’nın beraber pek çok projeye imza attığının da altını çizdi.