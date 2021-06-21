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Moldova Gagavuz Özerk Bölgesi Valisi Irına Vlah : Türkiye Gagavuzya'da hastane ve okullar yaptı

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.06.2021 17:00
Moldova Gagavuz Özerk Bölgesi Valisi Irına Vlah katıldığı Antalya Diplomasi Forumunda, Türkiye Moldova ilişkilerini değerlendirdi. İki ülke arasında ortak bir tarih olduğuna vurgu yapan Vlah, , Türkiye ve Moldova’nın beraber pek çok projeye imza attığının da altını çizdi.
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