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MİT'ten Irak'a operasyon: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi... MİT'in Irak’ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirdiği operasyonla eylem hazırlığındaki PKK/KCK mensubu 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonla eylem hazırlığındaki PKK/KCK mensubu 2 teröristi etkisiz hale getirdi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonla eylem hazırlığındaki PKK/KCK mensubu 2 teröristi etkisiz hale getirdi.
MİT, örgütün Pençe-Şimşek operasyonuna katılan güvenlik güçlerine yönelik eylem hazırlığında olduğu istihbaratını aldı. Sahadaki ajanlardan Metina'ya geçmek için plan yapan 2 teröristin yerini öğrenen MİT, Gara'da gerçekleştirdiği operasyonla 2 teröristi etkisiz hale getirdi.