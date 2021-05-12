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MİT'ten Irak'a operasyon: 2 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş: 12.05.2021 16:05
Güncelleme:12.05.2021 16:16
Son dakika haberi... MİT'in Irak’ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirdiği operasyonla eylem hazırlığındaki PKK/KCK mensubu 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonla eylem hazırlığındaki PKK/KCK mensubu 2 teröristi etkisiz hale getirdi.

MİT, örgütün Pençe-Şimşek operasyonuna katılan güvenlik güçlerine yönelik eylem hazırlığında olduğu istihbaratını aldı. Sahadaki ajanlardan Metina'ya geçmek için plan yapan 2 teröristin yerini öğrenen MİT, Gara'da gerçekleştirdiği operasyonla 2 teröristi etkisiz hale getirdi.

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