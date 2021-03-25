MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon: FETÖ'cü İsmail Okkalı ve Ayşe Özalp Türkiye’ye getirildi

Son dakika haberine göre Haklarında FETÖ üyeliğinden tutuklama kararı bulunan İsmail Okkalı ve Ayşe Özalp, MİT ve Emniyet'in ortak operasyonuyla KKTC’den Türkiye’ye getirildi. Örgütün TSK'daki mahrem yapılanmasında yer aldığı belirlenen İsmail Okkalı hakkında İzmir'deki, Ayşe Özalp hakkında Adana'daki hakimliklerce tutuklama kararı bulunduğu bildirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) ortak operasyonuyla KKTC'de yakalanan 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu Türkiye'ye getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, hakkında İzmir 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından FETÖ üyesi olma suçundan tutuklama kararı bulunan İsmail Okkalı 17 Mart'ta, hakkında Adana 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından aynı suçtan tutuklama kararı verilen Ayşe Özalp 24 Mart'ta KKTC'de yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

İsmail Okkalı'nın, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki mahrem yapılanmasında "örgüte ev temin eden" kişilerden olduğu belirtildi.