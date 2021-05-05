Mısır ile adım adım normalleşme! Hangi adımlar atılacak? A Haber'de değerlendirdi

Türkiye ile Mısır arasında siyasi istişareler kapsamında Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal'ın başkanlığındaki Türk heyeti, Kahire'de temaslarda bulunacak. Mısır ile hangi adımlar atılacak? SETA Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Ferhat Pirinççi A Haber'de değerlenirmelerde bulundu. Pirinççi, "Mısır ile Türkiye’nin birlikte işbirliği yapabileceği çok fazla alan var… Özellikle Libya meselesi bunun içinde" dedi.

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