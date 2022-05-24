24 Mayıs 2022, Salı
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 7 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olan 7 PKK/YPG’li terörist Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.