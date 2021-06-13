Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Libya'ya destek mesajı!

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed El-Haddad ve Trablus Askeri Bölge Komutanı Tümgeneral Abdülbaki Mervan ile görüştü. "Gizli saklı bir şeyimiz yok." açıklamasında bulunan Bakan Akar, "Libyalı kardeşlerimizle beraber buradaki faaliyetlerimizi sürdürdük, sürdürmeye devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

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