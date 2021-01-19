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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Erbil'de

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Giriş: 19.01.2021 13:05
Güncelleme:19.01.2021 13:06
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgenaral Yaşar Güler Bağdat temaslarını tamamlayarak Erbil’e geçti. Öte yandan Bakan Akar ile Genel Kurmay Başkanı Güler'in Bağdat ziyareti ülke basınında geniş yankı uyandırdı.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler, Bağdat'taki yoğun temasları tamamlayarak Erbil'e geçti.

IRAK BASINI BAĞDAT ZİYARETİNE GENİŞ YER VERDİ
Irak'ta resmi gazete konumundaki Sabah Gazetesi, bugünkü sayısında, "Irak ve Türkiye arasında ortak sınır güvenliği anlaşması" başlığıyla verdiği haberde, Akar ile Güler'in Başbakan Mustafa el-Kazımi, Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Savunma Bakanı Cuma İnad ile yaptığı görüşmelere dair detayları aktardı.

Haberde, "Başbakan Mustafa Kazımi, resmi ziyaretle Bağdat'a gelen Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a, Irak'tan Türkiye'ye yönelik herhangi bir saldırı ve tehdidi reddettiklerini bildirdi." ifadelerine yer verildi.

Ülkenin etkili günlük gazetelerinden Zaman ise Akar ve Güler'in Bağdat temaslarını "Kazımi, Akar'a Irak'tan Türkiye'nin istikrarına yönelik tehditleri reddettiklerini bildirdi" başlığıyla okurlarına sundu.

Resmi Irak Haber Ajansı, Irak Ulusal Haber Ajansı ve el-Meda Gazetesi'nin yanı sıra en çok takip edilen haber sitelerinde de Akar'ın ülkeye yaptığı ziyarete ilişkin detaylar aktarıldı.

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