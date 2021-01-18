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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Irak'a kritik ziyaret! Cumhurbaşkanı Salih ile görüşecek

Son dakika haberine göre , beraberinde Genelkurmay Başkanı ile resmi ziyarette bulunmak üzere 'ın başkenti ’a geldi. Akar'ın Bağdat ziyaretinin temel konusunun terörle mücadelede Türkiye ve Irak arasındaki iş birliği olacağı belirtildi. Akar ve Orgeneral Güler'in Irak Cumhurbaşkanı Salih, Başbakan Kazimi, Savunma Bakanı Anad dahil olmak üzere bazı görüşmeler yapması planlanıyor.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 18.01.2021 Güncelleme Tarihi: 18.01.2021
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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Irak'a kritik ziyaret! Cumhurbaşkanı Salih ile görüşecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile resmi ziyarette bulunmak üzere 'a geldi.

Bakan Akar, ile gerçekleştirdiği Bağdat ziyaretinde ilk olarak Savunma Bakanlığına gidecek.

Savunma Bakanı Cuma Anad tarafından askeri törenle karşılanacak Akar ve Güler'in, Cumhurbaşkanı Berham Salih, Başbakan Mustafa Kazimi ve İçişleri Bakanı Osman Ganimi ile görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.


Görüşmelerdeki temel konunun, terörle mücadelede Türkiye ve Irak arasındaki iş birliği olacağı belirtiliyor.

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Irak'a kritik ziyaret! Cumhurbaşkanı Salih ile görüşecek SON DAKİKA: MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR'DAN IRAK'A KRİTİK ZİYARET! CUMHURBAŞKANI SALİH İLE GÖRÜŞECEK

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