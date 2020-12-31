Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İlham Aliyev bir araya geldi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Bakan Akar açıklamasında "Azerbaycan ile Türkiye'nin birlikteliği, beraberliği, omuz omuza çalışması gerçekten sadece bugün için değil, gelecek için de çok büyük şeyler vadediyor" ifadelerine yer verdi.
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile gittiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ile de bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığındaki kabulde, sözlerine Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek başlayan Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev'in doğum gününü de kutladı.
Azerbaycan'da yaşadıkları duygusal anları asla unutmayacaklarını vurgulayan Bakan Akar, şunları söyledi:
"Bunlardan birincisi 10 Kasım'daki konuşmanız. Gerçekten bir zafer konuşmasıydı. Onu devamlı hatırlıyoruz. İkinci de bu masada, 30 yıl işgale sesini çıkarmayıp, seyredip her şey bittikten sonra buraya gelip Minsk olduklarını hatırlayanlara karşı verdiğiniz cevabı da büyük bir zevkle, büyük bir ders olarak izleme fırsatı bulduk. Türkiye'deki herkes sizin tavrınızdan dolayı gurur duydu, sağ olun, var olun."
TEK YÜREK, TEK BİLEK, TEK YUMRUK
Karabağ zaferinin Kafkas tarihinde çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten Bakan Akar, "Sizin de belirttiğiniz gibi bu zaferin taçlanması için inşallah en kısa zamanda bu ortak merkezin kurulmasını müteakip Nahçivan ve Zengen arasındaki bu hattın kurulması önem taşıyor. Kardeşlerin birbiriyle buluşmasının Türkiye, Nahcivan ve Azerbaycan'ın fiziki olarak da birbirlerine bağlanmasının çok önemli olduğunu takdirlerinize sunuyorum" diye konuştu.
Bakan Akar, 30 yıllık işgalin son bulmasının ardından Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev'in liderliğinde Azerbaycan'ın öz topraklarında yapacağı yatırımlarla bölgenin cazibe merkezi hâline dönüşeceğine yönelik inancını da ifade ederek, şunları kaydetti:
"Barış ve huzurun sağlanmasındaki Azerbaycan ile Türkiye'nin birlikteliği, beraberliği, omuz omuza çalışması gerçekten sadece bugün için değil, gelecek için de çok büyük şeyler vadediyor. İnşallah önümüzdeki dönemde bu çalışmalar tek yürek, tek bilek, tek yumruk olarak devam edecek. Dolayısıyla herkesin bir şekilde burayla alakalı planlarını yeniden gözden geçireceğini ve dikkatli olacağını düşünüyoruz."
Bakan Akar, Türkiye'nin Azerbaycan'a desteğinin geçmişte olduğu gibi bundan sonra da artarak devam edeceğini belirterek, askerî tatbikat ve eğitimlerin de süreceğini söyledi.
MSB HULUSİ AKAR: Azerbaycan ile Türkiye'nin birlikteliği, beraberliği, omuz omuza çalışması gerçekten sadece bugün için değil, gelecek için de çok büyük şeyler vadediyor. İnşallah önümüzdeki dönemde bu çalışmalar tek yürek, tek bilek, tek yumruk olarak devam edecek. pic.twitter.com/Zze8AKkRPc— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 31, 2020