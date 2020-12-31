LİBYA'DA YAŞANANLAR

Meşru Hükümetin Başbakanı Serrac bir mektup yazarak tüm Avrupa'dan yardım istedi. Sayın Cumhurbaşkanımızdan başka kimse geri dönmedi. Masa kurulduğunda Serrac her seferinde uyumlu davrandı. Haftaer ise asi bir ruhla görüşmelre gelmedi. IRINI Harekatı ile Libya'da oluşan dengeyi bozmak istiyorlar. Mücadele bitmez. 2021 yılında daha fazla çalışacağız."

Akar, yoğun çalışma temposunun sorulması üzerine, elinden geleni yaptığını, Türkiye'nin ve Türk milletinin haklarını savunmak için mücadele ettiklerini söyledi. Akar, "Cumhurbaşkanımızın çalışmalarının yanında bizimkisi tatil sayılır" ifadelerini kullandı.