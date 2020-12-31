Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar A Haber’e konuştu: ABD'nin yanlıştan dönmesini bekliyoruz
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar A Haber’e özel açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, “Eğitim ve tatbikatlar yapılıyor. Süreç devam ediyor. Azerbaycan’ın haklı davasının yanındayız.” dedi. Bakan Hulusi Akar, “ABD'nin yanlış kararından dönmesini bekliyoruz. Türkiye NATO taahhütlerini eksiksiz yerine getiriyor” ifadelerini kullandı. Bakan Akar, Avrupa'ya IRINI Harekatı nedeniyle, Yunanistan'a ise Adaların silahlandırılması ile ilgili tepki gösterdi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, "Eğitim ve tatbikatlar yapılıyor. Süreç devam ediyor. Azerbaycan'ın haklı davasının yanındayız." dedi.
Bakan Akar, "İHA SİHA almak için kuyrukta bekliyorduk. Artık kendimiz üretiyoruz. Bu tür yaptırımlar gelir geçer. ABD'nin yanlış kararından dönmesini bekliyoruz. Türkiye NATO taahhütlerini eksiksiz yerine getiriyor" ifadelerini kullandı.
Bakan Akar'n açıklamalarından öne çıkan satır başları:
"Rusya ile ortak merkez kurma çalışmaları devam ediyor. Azerbaycan ateşkes ihlallerine karşı hazırlıklı şekilde ilerliyor. İHA SİHA almak için kuyrukta bekliyorduk. Artık kendimiz üretiyoruz. Bu tür yaptırımlar gelir geçer.
ABD'NİN YAPTIRIM KARARI
ABD gibi NATO ve ikili ilişkilerdeki müttefikimizin aldığı bu kararın yanlış olduğunu, iki ülke ilişkilerinde güven sorunu oluşturacağını söyleyerek, bu yanlıştan dönmeleri gerektiğini, bunu beklediğimizi belirtiyim.
Türkiye NATO taahhütlerini eksiksiz yerine getiriyor. NATO'yu da bu durum olumsuz etkileyecektir. ABD'deki aklıselim kişilerin bu karardan dönmek için adım atmalarını bekliyoruz. Bu yaptırımlar gelir geçer.
Yerli ve milli silah üretimi çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çok daha önemli adımları atmamıza bu karar vesile olacak. Bu konuda inançlı, kararlı ve azimliyiz.
AB LİDERLER ZİRVESİ KARARI
Yunanistan büyük bir şaşkınlık içinde. Ege ve Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile gerilim: Adaları silahlandırıp tahrik ve taciz ediyorlar. Türkiye sabırlıdır, ama bu her şeyi kabul edeceği anlamına gelmez. Bazı silah satıcılarının teşviki ile bu noktaya geldiler. Bir şey yaptıkalrını zannediyorlar. Türkiye'ye karşı Egemenlik ve vesayet iddiasında bulunamazlar. Ekonomik sıkıntılar içinde Yunanistan paraları silaha harcayarak halkına zulüm ediyor.
TERÖRLE MÜCADELE
Sözde lider kadro iki gece üst üste aynı yerde yaramıyor. Türkiye'yi de Irak'ı da terör belasından kurtaracağız. Biz komşularımızın toprak bütünlüğüne saygılıyız ve bunu destekliyoruz. Sincar konusunda çeşitli spekülasyonlar yapılıyor. Suriye'de krizin çözümü için ortak çalışmaya gerekli katkılar sağlanmadı.
Biz Fırat Kalkanı Harekatı ile 3 binden fazla DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getirdik. PKK, orada Marksist, kapitalistlerin destekleri ile orada kendine bir alan yaratmaya başladı. Biz bunu net söyledik, terör koridoruna müsaade etmeyeceğiz. Yapılan harekatlarla terör koridorları parçalandı. Bu harekatlardan sonra 1 milyondan fazla Suriyeli dönüş yaptı.
LİBYA'DA YAŞANANLAR
Meşru Hükümetin Başbakanı Serrac bir mektup yazarak tüm Avrupa'dan yardım istedi. Sayın Cumhurbaşkanımızdan başka kimse geri dönmedi. Masa kurulduğunda Serrac her seferinde uyumlu davrandı. Haftaer ise asi bir ruhla görüşmelre gelmedi. IRINI Harekatı ile Libya'da oluşan dengeyi bozmak istiyorlar. Mücadele bitmez. 2021 yılında daha fazla çalışacağız."
Akar, yoğun çalışma temposunun sorulması üzerine, elinden geleni yaptığını, Türkiye'nin ve Türk milletinin haklarını savunmak için mücadele ettiklerini söyledi. Akar, "Cumhurbaşkanımızın çalışmalarının yanında bizimkisi tatil sayılır" ifadelerini kullandı.