Milli Savunma Bakanı Akar İngiliz mevkidaşı Wallace ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayinde iş birliği konuları kapsamında İngiliz mevkidaşı Ben Wallace ile telefonda görüştü.
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Akar-Wallace görüşmesinde, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.