14 Ocak 2021, Perşembe
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Milli Savunma Bakanı Akar İngiliz mevkidaşı Wallace ile görüştü

Milli Savunma Bakanı , ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayinde iş birliği konuları kapsamında İngiliz mevkidaşı ile telefonda görüştü.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.01.2021
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Milli Savunma Bakanı Akar İngiliz mevkidaşı Wallace ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Akar-Wallace görüşmesinde, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

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