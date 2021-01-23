23 Ocak 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Milli fırkateyn 'İstanbul' suya iniyor! Törene Başkan Erdoğan da katılıyor

Milli fırkateyn 'İstanbul' suya iniyor! Törene Başkan Erdoğan da katılıyor

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.01.2021 14:26
Güncelleme:23.01.2021 14:56
Bugün yerli ve milli projelerden biri daha hayata geçiriliyor. Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından Deniz Kuvvetlerine kazandırılacak "İstanbul Fırkateyni" denize indirilecek. Törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Detayları A haber muhabiri mehmet nilüfer Pendik'ten İstanbul Tersane Komutanlığı'ndan aktardı.

HDP'li vekilden canlı yayında skandal talep
HDP'li vekilden canlı yayında skandal talep
Mektup krizi İnce'den açıklama geldi
Mektup krizi İnce'den açıklama geldi
Milli fırkateyn 'İstanbul' suya iniyor
Milli fırkateyn 'İstanbul' suya iniyor
Özlem Gürses'in askeri vesayet özlemi kabardı!
Özlem Gürses'in "askeri vesayet" özlemi kabardı!
Vakalar yüzde 90'a düştü!
Vakalar yüzde 90'a düştü!
Heyecan başladı! İlk sınav yapılıyor
Heyecan başladı! İlk sınav yapılıyor
12 ilde operasyon! Tek tek yakalandılar
12 ilde operasyon! Tek tek yakalandılar
CHP neden TSK’yı hedef alıyor?
CHP neden TSK’yı hedef alıyor?
CHP'li esnaftan Kılıçdaroğlu’na sert tepki
CHP'li esnaftan Kılıçdaroğlu’na sert tepki
81 ilde eş zamanlı uygulandı! Binlerce personel katıldı
81 ilde eş zamanlı uygulandı! Binlerce personel katıldı
ANALİZ - Aşı nasıl bulundu?
ANALİZ - Aşı nasıl bulundu?
Korona günlerinde nasıl beslenmeli?
Korona günlerinde nasıl beslenmeli?
Daha Fazla Video Göster