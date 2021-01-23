Bugün yerli ve milli projelerden biri daha hayata geçiriliyor. Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından Deniz Kuvvetlerine kazandırılacak "İstanbul Fırkateyni" denize indirilecek. Törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Detayları A haber muhabiri mehmet nilüfer Pendik'ten İstanbul Tersane Komutanlığı'ndan aktardı.