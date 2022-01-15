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Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali hayata veda etti

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Giriş: 15.01.2022 15:14
Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali yaşamını yitirdi. 80 yaşında hayata gözlerini yuman Aykut Edibali için TBMM'de devlet töreni düzenlendi. Edibali'nin naaşı, yarın İstanbul'daki Marmara İlahiyat Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak namazdan sonra Üsküdar'daki Nakkaştepe Mezarlığı'na defnedilecek.
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