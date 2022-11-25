MİLGEM'de bir gemi daha suya iniyor! Başkan Erdoğan'dan törende önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersane Komutanlığı'nda Pakistan MİLGEM Projesi Kapsamında İnşa Edilen Üçüncü Geminin Denize İniş, Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi Birinci Gemisi Blok Kızağa Koyma ve İkinci Gemisi Sac Kesim Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Suriye'de terör örgütü PKK/PYD'yi destekleyen ABD'ye sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "DEAŞ'la mücadele kisvesi altında bölücü terör örgütünün Suriye uzantısını destekleyenler hesaplarını buna göre yapsınlar." dedi.