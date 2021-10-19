19 Ekim 2021, Salı
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MHP lideri Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Demirtaş teröristtir, yeri de demir parmaklıkların arkasıdır
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, "Demirtaş teröristtir, yeri de demir parmaklıkların arkasıdır" dedi.