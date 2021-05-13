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Mersin'de kıyıya vurdu! Metrelerce uzunlukta...
Mersin'de sahile vurmuş 10 metre boyunda oluklu balina bulundu. Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas, "Batı Akdeniz'de, Fransa, İspanya'da çok sık görünen bir tür. Bu tür bireyler tek tek de 5-6 kişilik küçük gruplar halinde de gezebilir. Doğu Akdeniz'de nadir de olsa görülür" dedi.