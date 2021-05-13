13 Mayıs 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Mersin'de kıyıya vurdu! Metrelerce uzunlukta...

Mersin'de kıyıya vurdu! Metrelerce uzunlukta...

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.05.2021 15:56
Güncelleme:13.05.2021 16:00
Mersin'de sahile vurmuş 10 metre boyunda oluklu balina bulundu. Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas, "Batı Akdeniz'de, Fransa, İspanya'da çok sık görünen bir tür. Bu tür bireyler tek tek de 5-6 kişilik küçük gruplar halinde de gezebilir. Doğu Akdeniz'de nadir de olsa görülür" dedi.
Kıyıya vurdu! Metrelerce uzunlukta... KIYIYA VURDU! METRELERCE UZUNLUKTA...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Koca'dan flaş normalleşme açıklaması
Bakan Koca'dan flaş normalleşme açıklaması
Batuhan Yaşar A Haber'de Millet İttifakı-HDP çalışmalarını değerlendirdi! Kapılar arkasında neler görüşüldü?
Batuhan Yaşar A Haber'de Millet İttifakı-HDP çalışmalarını değerlendirdi! Kapılar arkasında neler görüşüldü?
Muhalefette kim kiminle hangi hesabı yapıyor?
Muhalefette kim kiminle hangi hesabı yapıyor?
HDP'den Millet İttifakı'na bizsiz olmaz mesajı
HDP'den Millet İttifakı'na "bizsiz olmaz" mesajı
Kademeli normalleşme ne zaman?
Kademeli normalleşme ne zaman?
Kıyıya vurdu! Metrelerce uzunlukta...
Kıyıya vurdu! Metrelerce uzunlukta...
A Haber Barış Pınarı Harekatı bölgesinde
A Haber Barış Pınarı Harekatı bölgesinde
Bayrama damga vuran sözler!
Bayrama damga vuran sözler!
Bakan Akar sınırın sıfır noktasında
Bakan Akar sınırın sıfır noktasında
Kahraman şehidin son sözleri
Kahraman şehidin son sözleri
PKK'nın Almanya sorumlusu yakalandı
PKK'nın Almanya sorumlusu yakalandı
İsrail Gazze'yi vuruyor
İsrail Gazze'yi vuruyor
Daha Fazla Video Göster