20 Eylül 2021, Pazartesi
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Meral Akşener "Cumhurbaşkanı" adayı mı? Akşener-Kılıçdaroğlu hangi konuda ters düştü
Millet İttifakı'nda tartışmaların sonu gelmezken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de 2023 planlarını devreye sokmak için adımlar atmaya devam ediyor. Akşener'in cumhurbaşkanlığı adaylığı için ciddi bir biçimde bastırması ve bu yönde açıklamalar yapması CHP cephesini de harekete geçirmiş durumda. Peki Akşener'in bir sonraki adımı ne olacak? Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? İşte tüm detaylar…