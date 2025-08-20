Memur-memur emeklisi maaşı için kritik dönemeç! 6.5 milyon kişiyi ne bekliyor?

Kamuda 8. dönem toplu sözleşme görüşmeleri tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılan toplantıda hükümet ile memur sendikalarının temsilcileri bir araya geldi ve hükümetin yeni zam teklifleri masaya yatırıldı. Görüşmenin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, hükümetin son teklifini açıkladı. Buna göre, 6,5 milyonu aşkın memur ve emekli için önümüzdeki yılın ilk 6 ayı için zam oranı %11, ikinci 6 ay için ise %7 olarak belirlendi. Ayrıca daha önce 15 Ağustos 2025'te sunulan 1.000 TL taban maaşı artışı teklifi de toplantıda yeniden yinelendi. Bu gelişmeleri A Haber ekranlarında değerlendiren Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman, ağustos ayında yapılacak olan 2 toplantıya dikkat çekerek yeni düzenlemelerin yapılabileceğini söyledi.