20 Ağustos 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Memur-memur emeklisi maaşı için kritik dönemeç! 6.5 milyon kişiyi ne bekliyor?
Memur-memur emeklisi maaşı için kritik dönemeç! 6.5 milyon kişiyi ne bekliyor?

Memur-memur emeklisi maaşı için kritik dönemeç! 6.5 milyon kişiyi ne bekliyor?

ahaber.com.tr - Özel Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.08.2025 00:56
Güncelleme:20.08.2025 00:56
Kamuda 8. dönem toplu sözleşme görüşmeleri tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılan toplantıda hükümet ile memur sendikalarının temsilcileri bir araya geldi ve hükümetin yeni zam teklifleri masaya yatırıldı. Görüşmenin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, hükümetin son teklifini açıkladı. Buna göre, 6,5 milyonu aşkın memur ve emekli için önümüzdeki yılın ilk 6 ayı için zam oranı %11, ikinci 6 ay için ise %7 olarak belirlendi. Ayrıca daha önce 15 Ağustos 2025'te sunulan 1.000 TL taban maaşı artışı teklifi de toplantıda yeniden yinelendi. Bu gelişmeleri A Haber ekranlarında değerlendiren Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman, ağustos ayında yapılacak olan 2 toplantıya dikkat çekerek yeni düzenlemelerin yapılabileceğini söyledi.
Memur-memur emeklisi maaşı için kritik dönemeç! 6.5 milyon kişiyi ne bekliyor?
Balıkesir’de 4,3 büyüklüğünde deprem!
Balıkesir'de 4,3 büyüklüğünde deprem!
Kızılelma göklerde sınırları zorluyor
Kızılelma göklerde sınırları zorluyor
Memur-memur emeklisi maaşı için kritik dönemeç!
Memur-memur emeklisi maaşı için kritik dönemeç!
Ekonomimiz 19 çeyrektir kesintisiz büyüyor
"Ekonomimiz 19 çeyrektir kesintisiz büyüyor"
DMM’den ‘ormanların talan edildiği’ yönündeki iddialara yalanlama
DMM’den ‘ormanların talan edildiği’ yönündeki iddialara yalanlama
Asrın felaketi sonrası Hatay’da altyapı yeniden doğuyor!
Asrın felaketi sonrası Hatay’da altyapı yeniden doğuyor!
Bahçeli’den Özel’e cevap: Suçluları savunma!
Bahçeli'den Özel'e cevap: "Suçluları savunma!"
Yolsuzluk dosyalarına rağmen!
Yolsuzluk dosyalarına rağmen!
Erdoğan’dan Dünya İnsani Yardım Günü mesajı!
Erdoğan'dan “Dünya İnsani Yardım Günü” mesajı!
Emine Erdoğan NSOSYAL’den ilk paylaşımını yaptı
Emine Erdoğan NSOSYAL'den ilk paylaşımını yaptı
Komisyon şehit ailelerini dinledi!
Komisyon şehit ailelerini dinledi!
Beyoğlu Belediyesi’nde seçim 22 Ağustos’ta
Beyoğlu Belediyesi'nde seçim 22 Ağustos'ta
Daha Fazla Video Göster