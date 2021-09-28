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Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu öfkesi dinmiyor: Ben onun yerinde olsam...

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Giriş: 28.09.2021 16:25
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'den destek görmediğini söyleyerek istifa eden ve hedefine Kemal Kılıçdaroğlu'nu alan Muharrem İnce, son dakika açıklamalarında bulundu. Kılıçdaroğlu'nu gündeminden düşürmeyen İnce, "Yani ben Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra ben Kılıçdaroğlu’nun yerinde olsaydım o koltuğu bırakırdım." ifadelerini kullandı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muhharrem İnce, FOX TV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan İnce, "Yerinde olsam koltuğu bırakırdım" dedi.

İnce'nin açıklamaları şu şekilde:

(Cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusu) Kılıçdaroğlu aday olsa da adayım. Ben artık başka partideyim. Ben CHP'de kalmış olsaydım desteklerdim. Sonuna kadar, doğrusunun o olduğuna inanıyorum. Ben şuna inanıyorum. Sistem belli. Bir partinin genel başkanı o partinin en ileri gelen adamıdır. O olmuyorsa ülkeyi yönetmeye aday, başkasını aday yapıyorsa o koltuğu bırakmalıdır.

Yani ben Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra ben Kılıçdaroğlu'nun yerinde olsaydım o koltuğu Muharrem İnce'ye bırakırdım. Derdim ki sen "Sen Cumhurbaşkanı adayı oldun. Partiden de 8 puan fazla aldın. Yolun açık olsun. Bir ağabeyin olarak yanındayım. Ne zaman yardıma ihtiyacın olursa ben buradayım. Kurultaya gidiyoruz seçilebilirsen seçil" derdim. Destek de vermezdim, kenarda dururdum. Bugün böyle olsaydı yüzde 40'ların üzerinde bir parti olurdu.

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