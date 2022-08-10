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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 6'lı masayı hedef aldı: Biri çıkıp da ben bu Erdoğan’ı yenerim diyemiyor

İHA
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Giriş: 10.08.2022 15:56
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 6'lı masayı topa tuttu. Muharrem İnce, “Şunu söyleyeyim, 6’sından biri çıkıp da ben bu Erdoğan’ı yenerim düşün peşime diyemiyor” dedi. Gazeteci Latif Şimşek'e saldıran Cemal Enginyurt'u da eleştiren İnce, "Kendini ringde zannediyor. Siyaset yumrukla değil, dil ve beyinle yapılır." ifadelerini kullandı.
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