10 Ağustos 2022, Çarşamba
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 6'lı masayı hedef aldı: Biri çıkıp da ben bu Erdoğan’ı yenerim diyemiyor
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 6'lı masayı topa tuttu. Muharrem İnce, “Şunu söyleyeyim, 6’sından biri çıkıp da ben bu Erdoğan’ı yenerim düşün peşime diyemiyor” dedi. Gazeteci Latif Şimşek'e saldıran Cemal Enginyurt'u da eleştiren İnce, "Kendini ringde zannediyor. Siyaset yumrukla değil, dil ve beyinle yapılır." ifadelerini kullandı.