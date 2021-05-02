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Mehmet Özhaseki'den Kılıçdaroğlu'nun “Tankların yanından geçtim! O da geçseydi” sözlerine yanıt: Tükenmişlik içinde

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Giriş: 02.05.2021 22:38
Güncelleme:02.05.2021 23:45
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, A Haber’de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Başkan Erdoğan’ı işaret ederek “Tankların yanından geçtim, o da geçseydi” sözlerini ve ardında yatan nedeni yorumladı.

Canan Barlas ile Gündem programına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan'ı kastederek "Tankarın yanından geçtim, o da geçseydi" sözlerini değerlendirdi.

"TÜKENMİŞLİK İÇİNDE"

15 Temmuz 2016'daki olayı hatırlatan Özhaseki, "CHP'deki gelişimleri ve aynı zamandaki Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık sonrasındaki adeta bir eksen kayması meselesini bir göz önünde bulundurmak lazım. Aslında söylediği söz bir sıkışmışlığın, bunalmışlığın, daralmışlığın getirdiği dilinden dökülen o andaki aklına gelenler. Daha ağır bir ifade kullanmak istemiyorum." dedi.

İŞTE 15 TEMMUZ'DA YAŞANANLARIN PERDE ARKASI

Mehmet Özhaseki, "(15 Temmuz) O gün aynı uçakta İstanbul'a benim bakanlık yaptığım dönemin müsteşar yardımcısı arkadaşlarla beraber uçmuşlar. Tesadüf. İndikten sonra orada ihtilal olduğu belli olmuş, karşılayanlar hemen söylemişler. Arkadaşlarımız da hemen Kemal Bey'in yanı başlarında zaten. Orada görüntülerde de bizim arkadaşlarımız görünüyor. Sonradan tankın yanındakilere bir pazarlığa gidenler olmuş." şeklinde konuştu.

"KEMAL BEY'İN ORADAN GEÇİŞİ BİR PAZARLIKLA OLAN GEÇİŞ"

Özhaseki sözlerini şöyle sürdürdü;

Yani "Buradan bize müsaade edin gidelim" diyorlar, bir düşünüyorlar. Soruyorlar bir yerlere… Neticesinde onlara yol açılınca, arkadaşlarımız da olayı tam bilmedikleri için onlara açılan yoldan onlar da çıkıp gidiyor hava alanından. Kemal Bey'in oradan geçişi bir pazarlıkla olan geçiş. Tesadüfen müsteşar yardımcısı arkadaşlarım da aynı uçakta olup aynı anda inip VİP salonundan çıkarken orada gördükleri bir manzara bu. Gördüğüm şu. Deniz Baykal sonrasında CHP'de eksen kayması oldu.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir programda Atatürk Havalimanı'nda yaşananlara ilişkin, "Sizin o zırhlı aracın yanından yürüyerek geçmeniz eleştiriliyor" şeklindeki soruya; Başkan Erdoğan'ı işaret ederek "Ben geçtim. O da gelip geçseydi. O da oradan yürüyerek geçseydi. Niye yürüyerek geçmedi? İşin o cephesi ayrı. Onu ayrıca tartışırız." ifadelerini kullanmıştı.

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