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Marmara’da müsilaj ile mücadele! Müsilajın kaynağı nasıl tespit ediliyor? Canlı yayında korkutan açıklama: Durum çok iyi değil
Marmara Denizi'nde birçok noktada görülen deniz salyası tehlikesi devam ediyor. ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nün araştırma gemisi de deniz salyası oluşumunu yerinde takip etmek için göreve başladı. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek o gemiden aktardı. ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Öğretim Görevlisi Dr. Hasan Örek, "Marmara Denizi için durum çok iyi değil" ifadelerini kullanarak "Marmara’da 25 metre derinlikte her yerde müilaja rastladık." dedi.