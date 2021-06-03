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Marmara’da müsilaj ile mücadele! Müsilajın kaynağı nasıl tespit ediliyor? Canlı yayında korkutan açıklama: Durum çok iyi değil

A Haber
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Giriş: 03.06.2021 16:16
Marmara Denizi'nde birçok noktada görülen deniz salyası tehlikesi devam ediyor. ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nün araştırma gemisi de deniz salyası oluşumunu yerinde takip etmek için göreve başladı. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek o gemiden aktardı. ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Öğretim Görevlisi Dr. Hasan Örek, "Marmara Denizi için durum çok iyi değil" ifadelerini kullanarak "Marmara’da 25 metre derinlikte her yerde müilaja rastladık." dedi.
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