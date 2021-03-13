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Marmara'da deniz kirliliği! Vatandaşlar şok oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.03.2021 14:10
Güncelleme:13.03.2021 14:15
İstanbul Pendik'te denizde oluşan kirlilik sahile vurdu. Sahile vakit geçirmek için gelen vatandaşlar gördükleri karşısında şok oldu. Deniz yüzeyindeki yağ gibi tabakanın temizlenmesi bekleniyor. Ancak henüz CHP’li İBB ekiplerinde konu hakkında bir çalışma başlatılmadı. Peki kirliliğin sebebi ne? Deniz temizliği kimin sorumluluğunda? Pendik sahilindeki kirliliği nedeni ne? A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır detayları aktardı.
Marmara'da deniz kirliliği! Vatandaşlar şok oldu
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