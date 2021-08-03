Manisa’da korkutan orman yangını

Manisa’nın Salihli ilçesinde çıkan orman yangınında 10 dönümlük alan zarar gördü. Korkutan orman yangını havadan da görüntülendi. Edinilen bilgiye göre, Salihli ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde bulunan Cephanelik mevkiinde akşam saatlerinde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına 2 arazöz, 15 yer ekibi, 1 su tankeri, 1 ilk müdahale aracı ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği’ne bağlı tüm ekipler müdahale etti.