Manavgat’ta alevlere havadan müdahale! A Haber yangın söndürme helikopterinde

Manavgat'taki yangına müdahale günün ilk ışıklarıyla beraber yeniden başladı. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur ve kameraman Fatih Çakmak yangın söndürme helikopterinde o anları ekranlara taşıdı.

A Haber ekipleri, Manavgat'ta havadan yangın söndürme çalışmalarını yürüten helikopterden canlı yayınla o anları ekranlara taşıdı. Canlı yayında ekrana gelen görüntülerde helikopter Akdeniz'den su alarak alevlere nokta atışı yapmak için hareket ediyor.

Helikopter Türk uyruklu ve 2019 tescilli yangın söndürme helikopteri 2,5 saat havada kalabiliyor. Her seferinde 4 ton suyu alarak hızlı şekilde alevlerin üzerine atıyor. Rusya'dan gelen helikopterlerden daha fazla su taşıyabiliyor.

Helikopter suyu aldıktan sonra suyu Gülendağ bölgesindeki alevlere atıyor. Havadan müdahalede ekipler tüm riskleri göğüsleyerek görev yapıyor. Şiddetli rüzgarların olduğu anda helikopterler havada kalmakta zorluk çekiyor.

Rüzgarın şiddeti helikopterin alçalmasını da zorlaştırıyor. Bu sırada atmış olduğu suda yönünü değiştirebiliyor. Şu anda havada rüzgarın etkisinin azalmasıyla ekipler hızlıca görevlerini yerine getiriyor.

Şu taşınan nokta ile alevlerin arasındaki mesafede oldukça önemli. Burada nokta ayışı çok önemli ve ekipler verilen koordinatlara hızlı şekilde ulaşıp su atıyorlar.