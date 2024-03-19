Kuzey Irak'ta bir asker şehit oldu

Son dakika haberi... MSB'den yapılan açıklamaya göre; Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit bölgesinde yaşanan çatışmada 1 asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı.

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