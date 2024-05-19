19 Mayıs 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 19 Mayıs için gençleri kabul etti

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.05.2024 14:31
Başkan Recep Tayyip Erdoğan gençlik buluşmalarına devam ediyor. Erdoğan bu kez de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gençler ve milli sporcularla bir araya geldi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sizi dünya yenemedi ben nasıl yeneyim
"Sizi dünya yenemedi ben nasıl yeneyim"
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan gençlerle buluştu
Başkan Erdoğan gençlerle buluştu
İki Keklik türküsünün hikayesi
"İki Keklik" türküsünün hikayesi
Bağımsızlığa açılan vapur: Bandırma!
Bağımsızlığa açılan vapur: Bandırma!
Kurtuluş planları bu otelde yapıldı!
Kurtuluş planları bu otelde yapıldı!
Milli uyanışın 105. yılı!
Milli uyanışın 105. yılı!
Milli uyanışın 105. yılı! İstanbul büyük coşku
Milli uyanışın 105. yılı! İstanbul büyük coşku
Başkan Erdoğan’dan 19 Mayıs mesajı!
Başkan Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı!
Gökyüzünde 19 Mayıs şöleni!
Gökyüzünde 19 Mayıs şöleni!
Ankara Emniyeti’ne yeni atama!
Ankara Emniyeti'ne yeni atama!
4 ilde AYAR operasyonu!
4 ilde AYAR operasyonu!
Daha Fazla Video Göster