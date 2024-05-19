Başkan Recep Tayyip Erdoğan 19 Mayıs için gençleri kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan gençlik buluşmalarına devam ediyor. Erdoğan bu kez de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gençler ve milli sporcularla bir araya geldi.

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