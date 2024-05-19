19 Mayıs 2024, Pazar
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Masa tenisi sporcusu Abdullah Öztürk’ten Başkan Erdoğan’a: Sizi dünya yenemedi ben nasıl yeneyim
Konuşmasının ardından milli sporcularla sohbet eden Başkan Erdoğan, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları’nda altın madalya alan Masa Tenisi sporcusu Abdullah Öztürk için "Abdullah çok farklı bir delikanlı. Masa tenisinde bir beni yenemedi, ama tüm dünyayı yendi” ifadelerini kullandı. Öztürk’ün “Sayın Cumhurbaşkanım sizi dünya yenemedi ben nasıl yeneyim” yanıtı ise salondaki herkesi güldürdü.