Kriz medyası çarpıtma haberlerle ne amaçlıyor? Gazetecilik mi siyasi dizayn hamlesi mi?

Suni gündem oluşturma, iftira, hakaret... Gazetecilik adı altında provokatif faaliyetler... Kriz medyası çarpıtma haberlerle ne amaçlıyor? İtibarsızlaştırma planının medya ayağı kim? Gazetecilik mi, siyasi dizayn hamlesi mi? Detaylar analiz haberimizde...

Günümüzde her türlü medya bilgi alışverişi için kullanılır ancak birileri bu alanı provokasyon ve yalan amacıyla kullanıyor. Türkiye'yi itibarsızlaştırma planının medya ayağında ise Avrupa'dan fonlanan, "Besleme ve kriz medyası" olarak adlandırılan medya yer alıyor.

Hakaret, şantaj, iftira, ve yalan... Hepsi "gazetecilik" adı verilerek yapılıyor. Söylemler ve manşetler şekil değiştiriyor ama amaç hiç değişmiyor.

*Türkiye Azerbaycan'da 'Kardeş'lerine destek veriyor ancak bu 'sözde medya' Türkiye'ye cihatçıları tartıştırıyor.

*Türkiye Libya'da mavi vatan inşa ediyor. Ancak ekranlarda İhvanı tartışıyorlar. Yalan bilgilerle algı oluşturuyorlar.

*Karadeniz'de gaz bulunuyor, "kriz medyası" Türkiye'ye o gaz az mı, çok mu onu tartışıyor.

*Yıllar sonra tarihi bir kararla Ayasofya açılıyor. Yine aynı medya Türkiye'ye Diyanet İşleri Başkanı'nın elindeki kılıcı tartıştırıyor.

*Pandemiye karşı büyük bir mücadele ortaya koyuluyor ancak Türkiye'ye iskambil kağıtlarını tartıştırıyorlar.

BUNUN ADI GAZETECİLİK Mİ?

Peki bunun adı gazetecilik mi? Ya da muhalefet yapmak mı? Mesele gazetecilik değil. Mesele artık kazanmak istiyorlar. Çünkü 18 yıl boyunca hep kaybettiler ve bunun için suni gündem oluşturmaktan da, yalan söylemekten de, iftira atmaktan da, hiç çekinmiyorlar.