- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Koronavirüsle savaşta hangi noktadayız? Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak yorumladı
A Haber ekranlarında yayınlanan Arka Plan programına konuk olan Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, Türkiye’de ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü günden bu yana tablonun değişimini canlı yayında yorumladı. 11 Mart’ta ilk vakanın görüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Kavak, 11 Nisan’da vaka sayısının pik noktasını gördüğünü söyledi. Vaka sayısının yükselişiyle düşüşü arasında simetri olmadığını açıklayan Kavak, düşüş trendinde direnç olduğunu söyledi.