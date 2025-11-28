28 Kasım 2025, Cuma

Kocaeli Valisi A Haber'de! Karadeniz'de 2 gemideki patlama sabotaj mı?
Kocaeli Valisi A Haber’de! Karadeniz’de 2 gemideki patlama sabotaj mı?

Kocaeli Valisi A Haber'de! Karadeniz'de 2 gemideki patlama sabotaj mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.11.2025 22:38
Karadeniz açıklarında Kairos ve Virat isimli tanker gemilerinin patlaması sonucu 25 mürettebat tahliye edildi. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş iki gemideki yangına ilişkin açıklamalarda bulundu. Aktaş "Tüm ekiplerimiz çok başarılı bir çalışma gerçekleştirerek 25 mürettebatımızı kurtardı. Gemideki yangın sürüyor. Patlama veya saldırı ihtimali dahil tüm olasılıklar titizlikle araştırılıyor.” dedi.
Kocaeli Valisi A Haber’de! Karadeniz’de 2 gemideki patlama sabotaj mı?
