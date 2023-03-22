Koalisyon hükümetlerinin basın özgürlüğü sınavı | ANALİZ

1960'lı yıllardan itibaren zayıf koalisyon hükümetleri ile tanışan Türkiye'de 2002'ye kadar 17 koalisyon hükümeti kuruldu. En uzun süren koalisyon hükümeti ise DYP-SHP/CHP koalisyonu oldu. Peki 1991-1996 yıları arasındaki hükümetin basın özgürlüğü konusundaki tutumu ne oldu? Nasıl bir sınav verdi? Detaylar analiz haberimizde...

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