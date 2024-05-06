06 Mayıs 2024, Pazartesi
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Refah’tan dumanlar yükseldi
7 Ekim tarihinden itibaren Gazze'yi abluka altına alan ve binlerce sivili katleden İsrail ordusu kana doymuyor. İsrail Devlet Televizyonu KAN, İsrail ordusunun Refah'ın doğusunda İsrail sınırı yakınındaki bazı mahalleleri boşaltmaya başladığını bildirdi. 10 bin kişinin yaşadığı bilinen bölge için tahliye kararının hemen ardından soykırımcı İsrail, en büyük destekçisi ABD’yi bilgilendirdiğini duyururken, Filistinlilere yönelik QR kodlu haritalar yayımlandığı belirtildi. Öğle saatleri itibarıyla Refah bölgesinden dumanların yükseldiğine ilişkin yeni görüntüler geldi.