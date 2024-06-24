24 Haziran 2024, Pazartesi
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Kırmızı kategoriye 2 çizik daha! Bakan Yerlikaya son dakika olarak duyurdu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı kategoride yer alan sözde Botan Saha Eyalet Sorumlusu Beritan Amara Kod adlı Sultan Dağ ile Zeynep Cudi Kod adlı Zeynep Nibat isimli teröristlerin Batman ili Gercüş ilçesi kırsalında gerçekleştirilen "BOZDOĞAN-45" operasyonunda etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya ayrıca bayram tatili boyunca 2'si kırmızı, 4'ü turuncu ve 2'si gri kategoride yer alan toplam 11 teröristin öldürüldüğünü de bildirdi..