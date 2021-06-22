22 Haziran 2021, Salı
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Kırmızı kategoride aranan PKK'lı Ulaş Doğan etkisiz hale getirildi! Operasyon ne anlama geliyor?
MİT'in Irak'ın Süleymaniye kentindeki operasyonuyla "terörden arananlar" listesinde kırmızı kategoride yer alan ve kırmızı bültenle aranan PKK'lı Ulaş Doğan etkisiz hale getirildi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar değerlendirdi.