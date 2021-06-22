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Kırmızı kategoride aranan PKK'lı Ulaş Doğan etkisiz hale getirildi! Operasyon ne anlama geliyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.06.2021 12:19
Güncelleme:22.06.2021 12:45
MİT'in Irak'ın Süleymaniye kentindeki operasyonuyla "terörden arananlar" listesinde kırmızı kategoride yer alan ve kırmızı bültenle aranan PKK'lı Ulaş Doğan etkisiz hale getirildi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar değerlendirdi.
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