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Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı 2. Soruda elendi | Milyoner yarışmacısı Boks ile futbolu karıştırdı seyirciler o anları şaşkınlıkla izledi| Kim Milyoner Olmak İster izle

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.10.2021 14:48
Güncelleme:16.10.2021 14:50
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Sevilen yarışma programına, boks hakkındaki soru sosyal medyanın gündemine oturdu. Yarışmacı 2 bin TL değerindeki yanlış cevapladı. Yarışmadan 0 TL çek ile yarışmadan ayrıldı.
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