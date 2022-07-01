01 Temmuz 2022, Cuma
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Kılıçdaroğlu’nun sembolik aday çelişkisi! Kılıçdaroğlu’nun aday tarifi
Daha önce cumhurbaşkanının sembolik olacağını söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu kez tam tersi açıklamalarda bulundu, “Öyle sembolik birini getiremezsiniz. Olamaz'' dedi. Kılıçdaroğlu HDP'ye de cumhurbaşkanlığı seçimi için iş birliği mesajı verdi.