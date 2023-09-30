30 Eylül 2023, Cumartesi
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Kılıçdaroğlu yine Türkiye’yi hedef aldı! FETÖ’cüler açıklamasına sevindi
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, FETÖ'cü Yüksel Yalçınkaya'nın başvurusunda Türkiye'nin insan haklarını ihlal ettiğine yönelik kararına tepki yağdı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise AİHM kararı üzerinden Türkiye'yi hedef alarak, FETÖ'cü Yalçınkaya'ya arka çıktı. İşte tepki çeken o sözler…