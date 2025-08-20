20 Ağustos 2025, Çarşamba

Haberler Gündem Videoları Kılıçdaroğlu ve Özdağ kavgası sürüyor! Özdağ’ın iddialarına Kılıçdaroğlu ateş püskürdü
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.08.2025 11:20
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bir kez daha karşı karşıya geldi. Ümit Özdağ, “Eğer benim içişleri bakanlığımı ön plana çıkartmazsanız bu seçimi kaybedeceksiniz'' dediğini Kılıçdaroğlu'nun da kendisine “Kaybedersem kaybedeyim” diye cevap verdiğini aktardı. Bu açıklamaya Kılıçdaroğlu cephesinden çok sert karşılık geldi.
