"Kazanan milletimiz ve Türkiyemiz" İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan flashback paylaşımı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından "Kazanan milletimiz, kazanan Türkiyemiz" notuyla bir video paylaştı. Altun'un paylaşımında Türkiye'de geçmiş yıllarda yaşanan ulaşım problemlerine yer verilirken, AK Parti ile birlikte gelen değişime ve ulaşım konusunda yapılan yatırımlara değinildi.