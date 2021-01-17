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"Kazanan milletimiz ve Türkiyemiz" İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan flashback paylaşımı

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Giriş: 17.01.2021 18:29
Güncelleme:17.01.2021 18:29
İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından "Kazanan milletimiz, kazanan Türkiyemiz" notuyla bir video paylaştı. Altun'un paylaşımında Türkiye'de geçmiş yıllarda yaşanan ulaşım problemlerine yer verilirken, AK Parti ile birlikte gelen değişime ve ulaşım konusunda yapılan yatırımlara değinildi.
Kazanan milletimiz ve Türkiyemiz
"Kazanan milletimiz ve Türkiyemiz"
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