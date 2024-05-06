06 Mayıs 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Katliam gibi kaza! Gaziantep Valisi Kemal Çeber yaralıların durumunu açıkladı

Katliam gibi kaza! Gaziantep Valisi Kemal Çeber yaralıların durumunu açıkladı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.05.2024 14:46
Son dakika haberine Gaziantep'in İslahiye ilçesinde beton mikseri, yolcu minibüsüne çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
2 bölgede operasyon! Hepsi yok edildi
2 bölgede operasyon! Hepsi yok edildi
Katliam gibi kaza! Vali son durumu açıkladı
Katliam gibi kaza! Vali son durumu açıkladı
Refah’tan dumanlar yükseldi
Refah’tan dumanlar yükseldi
İlçe değişikliği için referanduma gittiler!
İlçe değişikliği için referanduma gittiler!
Yeni yargı paketinde casusluk düzenlemesi
Yeni yargı paketinde casusluk düzenlemesi
Osman Kavala iddiası! AK Partili vekil yalanladı
Osman Kavala iddiası! AK Partili vekil yalanladı
YSK kesin sonuçları açıklayacak!
YSK kesin sonuçları açıklayacak!
Togg pazar lideri olmaya devam etti!
Togg pazar lideri olmaya devam etti!
Kabine Toplantısı ne zaman?
Kabine Toplantısı ne zaman?
Kariye’de 79 yıl sonra ilk ezan heyecanı
Kariye'de 79 yıl sonra ilk ezan heyecanı
A Haber Irak sınırında!
A Haber Irak sınırında!
Daha Fazla Video Göster