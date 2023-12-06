Katar’da Filistin için tek yürek zirvesi! Emine Erdoğan: Masumlar adına birleşeceğiz

Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 9. Toplantısı ve 44. Körfez İşbirliği Konseyi zirvesi Katar'da yapıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da Doha'da, Katar Vakfı Başkanı Şeyha Moza'yla “Filistin için Tek Yürek” zirvesi eylem planlarını görüştü. Emine Erdoğan, "Filistinli masumlar adına sesimizi birleştireceğiz" dedi.

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