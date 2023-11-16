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Kassam Tugayları kimdir? Nasıl kuruldu?

A Haber
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Giriş: 16.11.2023 11:12
Hamas’ın silahlı kolu olan Kassam Tugayları gündemde. Kaç kişiden oluşuyorlar? Kimler? Tarihi kökenleri nereye kadar gidiyor? Filistinli Gazeteci Taha Oudi ve Muin Naim, A Haber’e anlattı.
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Kassam Tugayları kimdir? Nasıl kuruldu?
Kassam Tugayları kimdir? Nasıl kuruldu?
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