Kassam Tugayları katil İsrail’in tanklarını böyle vurdu

İsrail Gazze'ye dört koldan saldırırken, el-Kassam Tugayları tüm gücüyle direniyor. Hamas'ın askeri kanadı o direnişin yeni görüntülerini paylaştı. Kenti işgal eden İsrail hedefleri tek tek vuruldu.

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