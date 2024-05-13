13 Mayıs 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kassam Tugayları katil İsrail’in tanklarını böyle vurdu

Kassam Tugayları katil İsrail’in tanklarını böyle vurdu

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.05.2024 09:03
İsrail Gazze'ye dört koldan saldırırken, el-Kassam Tugayları tüm gücüyle direniyor. Hamas'ın askeri kanadı o direnişin yeni görüntülerini paylaştı. Kenti işgal eden İsrail hedefleri tek tek vuruldu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Katil İsrail’in tanklarını böyle vurdular
Katil İsrail’in tanklarını böyle vurdular
Küresel çapta Filistin uyanışı
Küresel çapta Filistin uyanışı
Yunanistan Başbakanı Ankara’ya geliyor!
Yunanistan Başbakanı Ankara'ya geliyor!
81 ilde ÇEMBER-18 operasyonu!
81 ilde ÇEMBER-18 operasyonu!
Sır perdesi A Haber’de aralanıyor!
Sır perdesi A Haber'de aralanıyor!
Detaylar A Haber’de!
Detaylar A Haber'de!
Başkan Erdoğan’dan dünyaya çağrı: Filistin devletini tanıyın
Başkan Erdoğan'dan dünyaya çağrı: Filistin devletini tanıyın
Katar’da Kalın-Haniye görüşmesi!
Katar'da Kalın-Haniye görüşmesi!
MSB’den Anneler Günü paylaşımı
MSB’den Anneler Günü paylaşımı
Dünya PKK’yı nasıl biliyor?
Dünya PKK’yı nasıl biliyor?
Başkan Erdoğan Yunan Kathimerini Gazetesi’ne konuştu
Başkan Erdoğan Yunan Kathimerini Gazetesi'ne konuştu
5 terörist etkisiz hale getirildi
5 terörist etkisiz hale getirildi
Daha Fazla Video Göster