Kasım ayından önce büyük savaş beklentisi

Avrupalı liderlerin yakın zamanda savaş çıkacak açıklamaları ve Hizbullah ile Güney Kıbrıs Rum Kesimi arasındaki gerilim ne anlama geliyor? Askeri Stratejist İbrahim Keleş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN