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Kasım ayından önce büyük savaş beklentisi

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.06.2024 16:56
Avrupalı liderlerin yakın zamanda savaş çıkacak açıklamaları ve Hizbullah ile Güney Kıbrıs Rum Kesimi arasındaki gerilim ne anlama geliyor? Askeri Stratejist İbrahim Keleş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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Kasım ayından önce büyük savaş beklentisi
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